ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が７日、東京・日生劇場で主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」（７〜２９日に同所。５月６〜２８日・博多座など）の公開通し稽古を行い、共演の観月ありさ（４９）、小金輝久（１０）らと会見を行った。日生劇場のステージに立つのは、１９９９年に舞台初主演を飾った「ＳＨＯＷ劇’９９ ＭＡＳＫ」以来２７年ぶり。自身の演劇の原点に立ち返りつつ、大きく成長した姿を見せつける。

２７年ぶりに立つ日生劇場の舞台をかみしめるように、光一は公開通し稽古で熱演を見せた。直後の会見では「ここ日生劇場は、初主演の舞台をやった場所で、それも２７年前です」と自ら明かし、「（今回）やってみて、いろんな空気や雰囲気とか、いろいろ思い出すこともたくさんあるかと思ったけど、何も思い出せませんでした」。冗談で笑わせつつ、思い出の地を見渡した。

９９年は、ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓとして９７年にＣＤデビューしてから２年というタイミングで、光一は２０歳だった。「覚えていないぐらい目まぐるしかった」と当時の多忙ぶりを振り返り、「（今回演じる）ウィリー・ウォンカも目まぐるしい役なので（過去のことは）思い出す余裕がなかった」と苦笑いを浮かべた。

２７年の間には舞台「ＳＨＯＣＫシリーズ」などで国内の単独主演記録１位を塗り替えるなど、演劇界でも圧倒的な存在に成長した。一方で「王子様」のような端正な容姿と気品は、４７歳の今でも変わることはない。

実際、チャーリー役の小金は「（劇中で光一に）『ありがとう、おじさん』と言うセリフがある。いつもキラキラしていて、こんなにかっこいいのにおじさんなんて言うのは申し訳ないです」と恐縮しきり。同じくチャーリー役（トリプルキャスト）の古正悠希也（９）も「スターです」と輝きぶりに羨望のまなざしを送った。

今作は約３年ぶりの再演だがチャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役の小堺一機（７０）が負傷のため当面の間、休演する。光一は「ゆっくり休んでいただき、いつでも戻ってきていただく場所をみんなで用意しておきたい」とエール。「どうか最後まで声援をよろしくお願いいたします」と最後まで気遣った。