堂本光一（47）が7日、主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」（7日から、東京・日生劇場など）開幕記念会見に出席した。作品は3年ぶりの再演だが、堂本が主演として日生劇場に立つのは1999年に上演され、20歳で初主演した舞台「SHOW劇'99 MASK」以来27年ぶり。今作の前回公演や代表作「SHOCK」シリーズで慣れ親しんだ帝国劇場は、現在建て替え工事中。久しぶりに立った懐かしのステージに感慨かと思いきや「空気とか雰