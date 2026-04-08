MLB・ブルージェイズの岡本和真選手がいよいよ山本由伸投手や大谷翔平選手とのメジャー初対決を迎えます。今季から戦いの舞台をメジャーへ移した岡本選手。初戦は2安打を放つも2-14の大差で敗れました。ドジャースは日本時間8日の2戦目を山本投手、9日の3戦目を大谷投手が先発予定となっています。岡本選手は、オリックスでエースとして君臨してきた山本投手とは、2018年から2023年まで通算8打席で対戦。初対戦となった2018年には2