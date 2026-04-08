MLB・ブルージェイズの岡本和真選手がいよいよ山本由伸投手や大谷翔平選手とのメジャー初対決を迎えます。

今季から戦いの舞台をメジャーへ移した岡本選手。初戦は2安打を放つも2-14の大差で敗れました。ドジャースは日本時間8日の2戦目を山本投手、9日の3戦目を大谷投手が先発予定となっています。

岡本選手は、オリックスでエースとして君臨してきた山本投手とは、2018年から2023年まで通算8打席で対戦。初対戦となった2018年には2打数2安打で、翌2019年にも1本の本塁打を含む3打数2安打を記録。山本投手の渡米前ラストシーズンとなった2023年には3打数ノーヒットに封じられていますが、NPB通算8打数4安打1本塁打の成績。舞台をメジャーへ変えての再戦となります。

明日の試合で先発マウンドに上がる山本投手は、前日のインタビューで岡本選手について「すごい好きな先輩の一人です。すごく面白いですし、あまり野球選手にはいないような雰囲気を持っている方なので、本当についつい話しかけたくなるような存在です」とコメント。対決に向けては「すごい楽しみな気持ちです。これまでも結構(日本で)打たれたりもしているので」と、気を引き締めました。

一方、日本ハムで二刀流として活躍した大谷選手とは、NPB時代に対戦経験がない岡本選手。今季、ドジャース先発ローテーションの一角を担う大谷投手との初対戦にも、大きな期待がかかります。