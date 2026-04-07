ナポリを率いるアントニオ・コンテ監督が、イタリア代表の次期監督について言及した。6日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、3大会連続のワールドカップ予選敗退が決定したイタリア代表。この失態を受け、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長と、チーム・コーディ