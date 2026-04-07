5人組・wacciのボーカル＆ギター・橋口洋平が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後7：00）に出演。“事務所NG”だという素顔を初公開した。【写真】wacciと「涙腺」セッションをしたWEST.「メガネさんのお悩み相談会」というテーマで、メガネを愛好する芸能人が集結した回に橋口は番組初登場。そのなかで、出演者がメガネをとって素顔を公開する展開に。橋口も「行きます！」とメガネを外すと、周囲