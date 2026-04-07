wacci・橋口洋平、“事務所NG”の素顔を初公開 ファン衝撃「は、橋口くんが！メガネを…!!!」「心がざわざわしてる笑」
5人組・wacciのボーカル＆ギター・橋口洋平が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後7：00）に出演。“事務所NG”だという素顔を初公開した。
【写真】wacciと「涙腺」セッションをしたWEST.
「メガネさんのお悩み相談会」というテーマで、メガネを愛好する芸能人が集結した回に橋口は番組初登場。そのなかで、出演者がメガネをとって素顔を公開する展開に。橋口も「行きます！」とメガネを外すと、周囲から「変わらない」という声が。
ここで橋口は「僕、これ（素顔）“事務所NG”で。一回ステージで外した時に、照明落ちたんです（笑）」とまさかの告白。これにはスタジオ騒然となり、MCの明石家さんまが「今もあかんねん、本番の流れでやってくれただけや」と話すと、三四郎の小宮浩信が「照明落とします？大丈夫？」とフォローした。
この放送に、「は、橋口くんが！メガネを…!!!」「橋口さんさらっと外しすぎて心がざわざわしてる笑 すごいことなのに もっと尺長くしてほしい」「裸眼橋口くん！！世界が沸き立ったね。事務所NG大丈夫なん？」「これからライブでも外すのかなー？ドキドキしたわ」など、大きな反響が寄せられている。
【写真】wacciと「涙腺」セッションをしたWEST.
「メガネさんのお悩み相談会」というテーマで、メガネを愛好する芸能人が集結した回に橋口は番組初登場。そのなかで、出演者がメガネをとって素顔を公開する展開に。橋口も「行きます！」とメガネを外すと、周囲から「変わらない」という声が。
この放送に、「は、橋口くんが！メガネを…!!!」「橋口さんさらっと外しすぎて心がざわざわしてる笑 すごいことなのに もっと尺長くしてほしい」「裸眼橋口くん！！世界が沸き立ったね。事務所NG大丈夫なん？」「これからライブでも外すのかなー？ドキドキしたわ」など、大きな反響が寄せられている。