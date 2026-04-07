高市総理率いる自民党はなぜ選挙で圧勝したのか？ 4月7日「長野智子アップデート（文化放送）」では、ジャーナリストの二木啓孝がその理由を語った。 二木「あまり報道されていないんですが、おやっと思ったデータがあるんです。毎年、成人式を迎えた500人に意識調査をしているデータがあるんですが、 『日本の政治に期待できますか？』という質問に『期待できます』と『どちらかといえば期待できます