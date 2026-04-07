高松市 民間信用調査会社・東京商工リサーチ高松支社が2025年度の香川県の企業倒産状況（負債総額1000万円以上）をまとめました。倒産件数は67件で、前年度より13件増え、過去10年間で最多となりました。 負債総額は106億2100万円で、前年度の2.13倍となり、過去2番目に多くなりました。 倒産した67件の内訳を産業別にみると、「建設業」が最も多く18件、次いで「サービス業他」の17件、「製造業」の11件で