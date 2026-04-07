【ロンドン＝横堀裕也】英紙ザ・タイムズ（電子版）は６日、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が意識不明の状態で、イスラム教シーア派の聖地であるイラン中部コムで治療中だと報じた。米国とイスラエルの情報機関による分析結果とみられ、湾岸諸国に共有された外交文書を入手したとしている。モジタバ師は３月８日に最高指導者に選出されて以降、姿を見せていない。同紙は、厳しい容体だとして「体制のいかなる意思決定