県消防学校の入校式が行われ、６８人の消防職員が新たな一歩を踏み出しました。 第７９期の初任科生として前橋市にある県消防学校に入校したのは、昨年度と今年度に採用された１８歳から２８歳の消防職員６８人です。式では真新しい制服に身を包んだ初任科生ひとり一人の名前が呼び上げられ、代表して館林地区消防組合の伴場龍太さんに堀和行校長から辞令が手渡されました。 堀校長は県内で相次ぐ山林火災や、激甚化する自然災害