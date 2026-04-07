県内全ての公立小中学校など４３９校で７日入学式が開かれ、みなかみ町では３つの小学校が統合し、新たな学校が開校しました。 ７日、開校したのは、みなかみ町立月夜野小学校です。月夜野地区にある、古馬牧小と桃野小、月夜野北小の３校が統合し、月夜野小として生まれ変わりました。 開校式には全校児童３０９人のうち、４年から６年までの約１５０人が参加し、新しい学校の誕生を祝いました。式では、みなかみ町の阿部賢一町