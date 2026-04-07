プレミストドームを管理・運営する札幌ドームの純損益と稼働率の推移です。コロナ禍だった２０２０年度は稼働率は過去最低の４４．９％、８１００万円の赤字となりました。その後、ファイターズ移転の影響で２３年度は稼働率は６２．６％で６億５１００万円の赤字。６月に阿部社長が就任した２５年度は稼働率７１％で１憶円程度の黒字となる見通しです。２６年度は音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩなど大型の音楽イ