元フィギュアスケーターの高橋成美がきょう7日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に出演する。【写真】りくりゅうペア・坂本花織ら豪華共演『スターズ・オン・アイス』茨城県ひたちなか市にやって来た高橋。ペア競技でソチオリンピックに出場し、引退後はタレントや解説者として活躍。今年のオリンピックでは、金メダルに輝いた“りくりゅうペア”の解説が大きな話題を呼び、一躍、時の人となった。現