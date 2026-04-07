“りくりゅう”神解説・高橋成美、“松竹スタイル”の食レポに千鳥渋面「個性殺し」「全員増田さん化」
元フィギュアスケーターの高橋成美がきょう7日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】りくりゅうペア・坂本花織ら豪華共演『スターズ・オン・アイス』
茨城県ひたちなか市にやって来た高橋。ペア競技でソチオリンピックに出場し、引退後はタレントや解説者として活躍。今年のオリンピックでは、金メダルに輝いた“りくりゅうペア”の解説が大きな話題を呼び、一躍、時の人となった。
現在は松竹芸能に所属する高橋。漁港の市場を訪れ、松竹の養成所で習ったというロケテクニックで食レポに挑む。「世界で一番好き」という生ガキを前に、「普段はつけないけど、食レポは自分のためじゃなく、みんなのためにやるから」とタレをつけて食べる高橋。これには、「松竹の個性殺し」「全員増田さん化」と、高橋の“松竹スタイル”に苦々しい顔になる千鳥。しかし、シメは「口の中がカッキーパラダイス！」と個性をのぞかせ、千鳥を安堵させる。
徐々に本来の奔放さを取り戻し、お昼ご飯のお店を探して自由に駆け回る高橋。気に入った食事処で女性5人組と相席し、焼魚定食を食べる。「安田大サーカスの団長から教わった」という食レポに、再び渋い表情になる千鳥。さらに、地元の人オススメのほしいも神社に向かう途中、「すごく良い坂道だから」と、森脇健児や団長さながらに坂道を猛ダッシュする。
このほか、「イイじゃん」で大ブレイクし、昨年末NHK紅白歌合戦に出場したアイドルグループ、M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）が登場する。
【写真】りくりゅうペア・坂本花織ら豪華共演『スターズ・オン・アイス』
茨城県ひたちなか市にやって来た高橋。ペア競技でソチオリンピックに出場し、引退後はタレントや解説者として活躍。今年のオリンピックでは、金メダルに輝いた“りくりゅうペア”の解説が大きな話題を呼び、一躍、時の人となった。
現在は松竹芸能に所属する高橋。漁港の市場を訪れ、松竹の養成所で習ったというロケテクニックで食レポに挑む。「世界で一番好き」という生ガキを前に、「普段はつけないけど、食レポは自分のためじゃなく、みんなのためにやるから」とタレをつけて食べる高橋。これには、「松竹の個性殺し」「全員増田さん化」と、高橋の“松竹スタイル”に苦々しい顔になる千鳥。しかし、シメは「口の中がカッキーパラダイス！」と個性をのぞかせ、千鳥を安堵させる。
このほか、「イイじゃん」で大ブレイクし、昨年末NHK紅白歌合戦に出場したアイドルグループ、M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）が登場する。