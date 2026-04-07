讃州井筒屋敷での貝塚市グッズ販売の様子提供：東かがわ市 香川県東かがわ市と大阪府貝塚市は、それぞれの市の特産品を双方の市の施設での販売を4月に開始しました。 東かがわ市の讃州井筒屋敷では、貝塚市のイメージキャラクター「つげさん」のぬいぐるみなどのグッズ4種や、特産品のつげ櫛と泉州タオルが4月2日から販売されています。 また、貝塚市観光案内所「まちの駅かいづか」では、東かがわ市特