7日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、田代佳奈美（35）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 滋賀県出身の田代は、古川学園高校を卒業後、2009年に東レアローズ(現・東レアローズ滋賀)に入団。その後、CSMブカレスト(ルーマニア)、デンソーエアリービーズ、VBナント(フランス)、ガラタサライ(トルコ)などでのプ