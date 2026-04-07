俳優・タレントの岡田結実(25)とダンス＆ボーカルグループ・超特急の村田祐基(31)が、5月から配信されるショートドラマ「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」でＷ主演することが7日、分かった。 【写真】岡田結実とどんなバトルが展開されるのか… 岡田は長編ショートドラマで初主演、村田はショートドラマ初主演で単独での映像作品も初となる。 人気アイドルの夫・橘李人（村田）と、