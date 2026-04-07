みなさんは、賃貸物件を探す際に「せっかくこだわったのに、実際にはほとんど使っていない」と感じたことはありませんか。お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIが行ったアンケート調査で、回答者の35.9%、約3人に1人が「設備にこだわりすぎた」と感じた経験があることが明らかになりました。"人気設備＝必須条件"という思い込みが、住まい選びに影響を与えている実態が浮き彫りになっています。【グラフ】部屋