３月伊サービス業ＰＭＩは４８．８（前回２月５２．３、市場予想５０．９） 生産と新規受注が新たに減少 コストインフレ率が過去３年以上で最高となり、販売価格の引き上げを加速 先行きへの信頼感は過去５年以上で最低水準 中東での戦争に起因する困難な外部環境が、需要と活動の重石となった