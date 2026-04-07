元文部科学事務次官の前川喜平氏が2日、自身のX（旧twitter）を更新。政府が閣議決定した「緊急一時避難施設」（シェルター）の不要論を述べ、ネット上から困惑と批判の嵐を巻き起こした。 政府は先月31日の閣議で、緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針を決定。地下街などを活用し、2030年までに市区町村単位の人口カバー率100％を目標とした。この方針に前川氏は、「ホントにマジ