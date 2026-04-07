カブレラが5回ノーヒッターの快投を見せたが…打てなければ守備も……。昨オフにドジャースからFAとなり、今季からカブスでプレーするマイケル・コンフォート外野手が5日（日本時間6日）の敵地ガーディアンズ戦で凡ミスを犯した。ノーヒットノーランを“消滅”させたプレーに、米ファンから「早くDFAに」「酷すぎる」と批判を受けている。ダブルヘッダー第1戦。先発したエドワード・カブレラ投手は絶好調でガーディアンズ打線