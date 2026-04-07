カブレラが5回ノーヒッターの快投を見せたが…

打てなければ守備も……。昨オフにドジャースからFAとなり、今季からカブスでプレーするマイケル・コンフォート外野手が5日（日本時間6日）の敵地ガーディアンズ戦で凡ミスを犯した。ノーヒットノーランを“消滅”させたプレーに、米ファンから「早くDFAに」「酷すぎる」と批判を受けている。

ダブルヘッダー第1戦。先発したエドワード・カブレラ投手は絶好調でガーディアンズ打線を圧倒。6回先頭まで1安打も許さなかった。迎えたCJ・ケイファス内野手に変化球を投じると、打球はコンフォートが守る右翼へ飛んだ。

コンフォートは数歩前に出て捕球位置に入ったかと思われたが、慌てたように背走。打球は頭上を越えてフェンス手前まで飛んでおり、完全に判断を見誤ったプレーだった。これでカブレラのノーヒッターは終わりを告げることになった。最終的にカブスは1-0で勝利したが、許した安打はこのケイファスのみだった。

米ポッドキャスト番組の「トーキン・ベースボール」公式X（旧ツイッター）が「今日のカブス戦でクリーブランドの唯一のヒットは、マイケル・コンフォートが打球を見誤ったプレーによるものだった」と伝えるほどの“拙守”。ファンも憤慨し「OMG」「今すぐDFAしろ」「なんでコンフォートはまだロースターに残ってるんだ？」「彼がいなくなるのを願ってる」「「マジな話、コンフォルトはもうMLBレベルで何ができるっていうんだ？」「ノーヒットノーランの夢が潰れる展開として、これ以上にフラストレーションの溜まる形があるだろうか？」などとコメントが殺到した。

コンフォートはメッツやジャイアンツで活躍し、昨年は1年1700万ドル（約27億円）でドジャース入り。しかし打率.199、12本塁打、OPS.637と不振に陥り、ポストシーズンではロースター入りできず。そのまま退団し、カブスとマイナー契約を結んだ。鈴木誠也外野手の負傷もあって開幕ロースター入りしたが、ここまで8打数1安打となかなか結果を残せていない。（Full-Count編集部）