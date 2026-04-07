俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演し、4月14日からスタートするフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）で、第1話の放送に向けて、『夫婦別姓刑事』大型プロモーション企画が各所で展開されている。【写真】とびだし二朗くん＆愛ちゃん設置場所マップ「令和8年 春の全国交通安全運動2026」にあわせ、ドラマの舞台である東京・中野区内各所に、Ｗ主演の佐藤二朗、橋本愛をモチーフにした交通安全看板「とびだ