『夫婦別姓刑事』W主演の佐藤二朗、橋本愛をモチーフにした交通安全看板が出現 ドラマ舞台の東京・中野区の安全見守る
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演し、4月14日からスタートするフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）で、第1話の放送に向けて、『夫婦別姓刑事』大型プロモーション企画が各所で展開されている。
【写真】とびだし二朗くん＆愛ちゃん設置場所マップ
「令和8年 春の全国交通安全運動2026」にあわせ、ドラマの舞台である東京・中野区内各所に、Ｗ主演の佐藤二朗、橋本愛をモチーフにした交通安全看板「とびだし二朗くん＆愛ちゃん」が設置中。地域の交通安全を啓発する。
本作で描かれる沼袋警察署は、ご近所トラブルから窃盗・詐欺まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。本看板は、そんなドラマの舞台となる東京・中野区での交通安全啓発と併せて、ドラマのプロモーションを目的とし制作。佐藤二朗演じる四方田誠（よもだ・まこと）と、橋本愛演じる鈴木明日香（すずき・あすか）、抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人の姿が再現されている。そんな2人が、管轄である中野区の住民の安全を見守っている。
【写真】とびだし二朗くん＆愛ちゃん設置場所マップ
「令和8年 春の全国交通安全運動2026」にあわせ、ドラマの舞台である東京・中野区内各所に、Ｗ主演の佐藤二朗、橋本愛をモチーフにした交通安全看板「とびだし二朗くん＆愛ちゃん」が設置中。地域の交通安全を啓発する。