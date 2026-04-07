SKE48の野村実代（23）が、デビュー10周年を記念し初写真集「美しい方程式」を6月15日に発売する。野村は2016年10月に8期生としてSKEに加入。デビュー10周年に発売する本作は、大人っぽい雰囲気はもちろん、ふだんあまり見せたことのないキュートな表情も満載。これまで封印していたグラビアにも初挑戦した。「水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います」というほ