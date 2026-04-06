Ｆ１アウディの新代表に、レッドブルで常勝軍団を築いたクリスチャン・ホーナー氏が電撃就任する可能性が急浮上してきた。英モータースポーツ専門メディア「モータースポーツウィーク」は「クリスチャン・ホーナーがアウディＦ１チーム代表に就任する可能性が高まっている」と報道した。今季からＦ１に参入したアウディは、開幕からわずか２レースでジョナサン・ウィートリー代表が電撃辞任。激震が走った。ウィートリー氏は