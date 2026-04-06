4月4日、俳優の岡田将生が『オールスター感謝祭’26春』（TBS系）に出演。4月期に放送される主演ドラマ『田鎖ブラザーズ』チームのメンバーとして登場し、普段と違うビジュアルに話題が集まっている。岡田は、ドラマで共演する染谷将太、井川遥、中条あやみらとチームで出演した。感謝祭の名物企画「プレッシャーアーチェリー」に挑戦し、「とりあえず500（点）を狙いたいと思います!」と宣言。結果は1射め、2射めともに300点