4月4日、俳優の岡田将生が『オールスター感謝祭’26春』（TBS系）に出演。4月期に放送される主演ドラマ『田鎖ブラザーズ』チームのメンバーとして登場し、普段と違うビジュアルに話題が集まっている。

岡田は、ドラマで共演する染谷将太、井川遥、中条あやみらとチームで出演した。感謝祭の名物企画「プレッシャーアーチェリー」に挑戦し、「とりあえず500（点）を狙いたいと思います!」と宣言。結果は1射め、2射めともに300点となったが、総合司会を務めたタレント・島崎和歌子からは「カッコいいよ。カッコいいから1000点だよ」などと声をかけられていた。

島崎が思わずコメントしたように、俳優のなかでも屈指の美形と評される岡田。この日は、縁なし眼鏡にドラマのオリジナルTシャツという出で立ちで登場していたが、岡田が眼鏡姿で真剣にアーチェリーに挑む姿の美しさに、Xでは感嘆の声が相次いでいる。

《リムレスかけた岡田将生のアーチェリーやばい、国が傾く》

《リムレスの岡田将生くんの破壊力ほんとエグすぎる》

“縁なし眼鏡”は岡田の勝負眼鏡なのか、過去にも話題になったことがある。2025年3月、日本アカデミー賞授賞式で、映画『ラストマイル』で優秀助演男優賞を受賞した岡田は、ハイネックに眼鏡という出で立ちで登壇。当時も「きれいすぎる」と衝撃を与えていた。

人前で眼鏡をかける理由について、当時の『映画.com』インタビューで《僕は、基本的に人前が本当に苦手なタイプの人間なんです。だからひとつ“フィルター”を作りたくて。ですから、人前に出る時は、結構な確率でメガネをかけているんです》と語ったことも。今回も、視聴率の高い特番に出演するとあって、“フィルター”がほしかったのかもしれない。

「岡田さんがこのごろ、よく着けている眼鏡は、『リムレス』と呼ばれる縁なしのデザインです。顔に自然になじんで抜け感があり、海外のラッパーやK-POPアイドルたちが着けるようになってから、若者世代でもじわじわと人気を集めてきました。

K-POPだけでなく、日本の男性アイドルたちの間でも流行っている印象です。SixTONES・松村北斗さんやKing ＆ Princeの永瀬廉さんらのほか、7人組グループ・Travis Japanが音楽番組に出演した際、松田元太さんなど3人がリムレスを着用していたことが話題になりました。かなりシンプルな眼鏡ですから、余計に顔の造形美が引き立つのかもしれません」（芸能担当記者）

岡田の造形美は、新ドラマでもいかんなく発揮されるだろう。