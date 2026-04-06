日本一早い新茶の初取引が行われ、生産量が2年連続で日本一になったことも追い風に、1キロあたり6573円と過去、最も高い値で取引されました。全国からの引き合いが強まる中、かごしま茶の煎茶は品薄状態が続いています。どういうことなのでしょうか？鹿児島市の県茶市場で行われた新茶の初取引。（内田直之キャスター）「名実ともに日本一となったかごしま茶。新茶の初取引が始まりました。場内に入るとお茶のいい香りが