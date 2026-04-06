きょうは各地気温が上がり多くの地点で５月下旬並みの陽気となりました。山形市の霞城公園では多くの桜が満開となり、平日ながら大勢の人でにぎわっていました。 【写真を見る】そよ風に揺れる満開の桜！ 山形市・霞城公園の桜が見ごろに平日ながら大勢の人！ そよ風に揺れる、満開の桜。先週火曜日に開花した山形市・霞城公園の桜が見頃を迎えました。 大内希美アナウンサー「午後２時をまわったところですが、山形市