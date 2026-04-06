きょうは各地気温が上がり多くの地点で５月下旬並みの陽気となりました。山形市の霞城公園では多くの桜が満開となり、平日ながら大勢の人でにぎわっていました。

【写真を見る】そよ風に揺れる満開の桜！ 山形市・霞城公園の桜が見ごろに 平日ながら大勢の人！

そよ風に揺れる、満開の桜。先週火曜日に開花した山形市・霞城公園の桜が見頃を迎えました。

大内希美アナウンサー「午後２時をまわったところですが、山形市内、長袖ブラウス１枚で心地良いような、少し暑いような陽気。絶好のお花見日和ということで、桜の木の下は花見を楽しむ多くの人で賑わっています」

きょう日中の最高気温はもっとも上がったのが山形で夏日に迫る２４．６度。２２ある気象台の観測地点のうち、１６か所で２０度を超え、多くの地点で５月下旬並みの陽気となりました。

青空が広がるなか多くの桜は満開とあって、園内では家族や友達と写真を撮ったり、食べ物を片手に花見を楽んだりする人の姿が多く見られました。

■訪れた人は

訪れた人「良い時に来たと思って、米沢から来たのよ。気持ち良いな～桜の下って」

こちらは、家族みんなでピクニック♪お父さんも、子どもたちも半袖姿です。

訪れた人「夏かなってくらい暖かくて。こんなに満開で楽しんでる」





子ども「（Ｑきょうの桜どう？）きれい」

訪れた人「めっちゃ楽しい～最高！桜を一緒に見られた」





訪れた人「楽しい」

訪れた人「春が来たなってすごくワクワクする」

■そして、お堀沿いの桜は。

大内希美アナウンサー「お堀沿いの桜は２～３分咲きといったところでしょうか。まだまだこれからですが先週よりも開花がかなり進んでいる様子です。こちらも満開になるのが楽しみです」

お堀沿いの桜は、今週末から来週にかけて見頃となりそうです。またきょうの夜からは桜のライトアップも始まります。