Aぇ! groupが6月17日（水）に4thシングル「でこぼこライフ」をリリースすることを発表した。「でこぼこライフ」は、6月12日（金）に全国公開となるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて圧倒的ポジティブなメッセージの詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっている。本作は、初回限定盤A・初回限定盤B・初回限定盤C、通常盤に