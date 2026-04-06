■4th Single「でこぼこライフ」

2026.06.17（水）発売

▶︎CDのご予約はこちら：https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life

＜初回限定盤A＞

CD+Blu-ray ：UPCA-9016/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9017/1,683円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録

●Blu-ray / DVD(共通)

「でこぼこライフ」 Music Video

「でこぼこライフ」 Music Video Making

＜初回限定盤B＞

CD+Blu-ray ：UPCA-9018/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9019/1,683円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録

●Blu-ray / DVD(共通)

「タイトル未定」 Music Video

「タイトル未定」 Making Video Making

＜初回限定盤C＞

CD+Blu-ray ：UPCA-9020/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9021/1,683円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録

●Blu-ray/DVD（共通）

特典映像

「でこぼこライフ」Photoshoot Making

＜通常盤＞

CD：UPCA-5004/1,243円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録

＜おそ松さん盤＞

CD: UPCA-5005/1,000円（税込）

●CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「タイトル未定」※全形態共通

【特典情報】

＜早期予約特典(全形態共通/期間限定)＞

■特典名

フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）

■早期予約特典受付期間

・オンラインショップ：2026年4月6日(月)18:00〜4月26日(日)23:59

・実店舗：2026年4月6日(月)18:00〜4月26日(日)閉店時

■早期予約特典について

※受付期間内に対象商品いずれか1枚のご予約に対して、早期予約特典「フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）」

１点を商品お渡し時に差し上げます。

※本施策対象商品は【予約キャンセル不可／全額前金】のみでの受付となります。

※【通常特典（形態別/先着）】は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※通常特典の販売カートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※店舗やECサイトによって受付の開始が遅れたり、終了時の時間が早まる場合がございます。

＜通常特典（形態別/先着）＞

■特典

[初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）]

でこぼこシール

※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール

[初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）]

Aぇ! group缶ミラー

[初回限定盤C（Blu-ray/DVD共通）]

Aぇ! groupアクリルチップ

※メンバーの顔(ソロ4種)絵柄のアクリルチップ

[通常盤]

ステッカーシート

※全員集合写真＆メンバーソロ写真他

[おそ松さん盤]

フィルム風シート

※映画のフィルム風シート(メンバーソロ４種)

■受付期間

2026年4月6日(月)18:00〜先着でなくなり次第終了

■通常特典について

※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。

※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。

※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。