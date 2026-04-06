4月5日に行われた「焼津みなとマラソン」。今大会は箱根駅伝を走ったランナーたちが集結しハイレベルな戦いに！大会新記録も出ました。2026年で41回目を迎えた「焼津みなとマラソン」。（スタート実況）「いまスタートしました。100人を超える大学生ランナーが一斉にスタートしています」注目の「大学対抗ペアマラソン」は、今回初めて｢関東インカレ｣との併催となり出場校はあわせて過去最多の42校