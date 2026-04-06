シンガポール華字紙・聯合早報は5日、中東情勢の悪化により台湾で「ビニール袋騒動」が起きているとの記事を掲載した。記事によると、中東情勢の緊迫化を背景に、原油価格が急騰し、台湾で生活物資の供給不安が広がっている。新北市の業務用資材店では、ビニール袋を求める客が列をなし、店主が「1人1袋まで」と制限を設ける異例の事態となった。価格は短期間で約3割上昇し、まとめ買いを防止する措置を取らなければ、即座に在庫が