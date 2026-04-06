アサヒグループ食品は誕生120周年を迎えた和光堂ブランドのコミュニケーション活動に力を注ぐ。これまでの歩みや取り組みをまとめた「和光堂 赤ちゃん品質図鑑」（Web版、冊子版）を柱に、店頭活動、イベント、キャンペーン、雑誌、SNSなどを通じ、和光堂ブランドの品質、こだわりを伝える。「120周年を機に改めてお客様との信頼関係を構築する」（同社）狙いだ。同社は3月6日に開いた和光堂ブランド商品説明会で、2026年の同