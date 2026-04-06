セガ フェイブから「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新作カプセルトイが登場。「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクカプセルシャカシャカチャームVol.1〜3」が3カ月連続で展開されます☆ セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクカプセルシャカシャカチャームVol.1〜3」 価格：1回 500円（税込）発売予定時期：・プロジェクトセカ