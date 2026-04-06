エスワイフードが展開する居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」は、2026年4月6日から、グランドメニューをリニューアルする。新メニューとして、名古屋らしさを感じられる「みそエビフライ串」や、ひつまぶし風の「ミニうな丼」などが新登場する。既存メニューは、レシピや使用する材料を見直した。また、「世界の山ちゃん」創業45周年を機に、各ページに45周年ロゴをあしらった特別仕様に仕立てた。【販売開始日】2026年4月6日〜【販