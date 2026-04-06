お笑いタレント・みなみかわ（43）が5日、テレビ朝日系「アメトーーーーク！2時間SP」に出演。フジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」での失敗談を明かした。向上委員会出演時は、小道具を使ってものまねをするのが恒例になっているみなみかわ。昨年末の生放送では、スタッフに内緒で「オンカジ(オンラインカジノ)で捕まったフジテレビのスタッフ」というネタを披露することに。「絶対に盛り上がる」と自信があり、共演者のウ