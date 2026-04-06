6日の参院予算委員会で参政党の梅村みずほ議員が「国旗損壊罪に罰則を設けるべき」と高市総理に求めた。【映像】ひと目で分かる 各国の「国旗損壊罪」の比較表梅村議員は「衆院選の際、高市総理は党首討論の場で国旗損壊罪の創設について日本の名誉を守るためにも必ず実現していきたい旨おっしゃっていました」と、高市総理の以前の発言を紹介したうえで「G7並びにお隣、中国、韓国なんですけれども自国他国問わず国旗損壊に罰