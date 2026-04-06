JFA発表日本サッカー協会（JFA）は6日、なでしこジャパン（日本女子代表）のリア・ブレイニーコーチが、契約満了に伴い退任すると発表した。ニルス・ニールセン監督の退任が発表されてから4日、再び舞い込んだ電撃人事に衝撃が広がっている。オーストラリア出身の女性コーチ、ブレイニー氏は昨年、ニールセン前監督の就任とともに、日本女子代表コーチに就任。今年3月には通算3度目の女子アジアカップ優勝に貢献していた。米