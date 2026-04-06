上質さを高めた“最上級グレード”とはマツダは2025年11月20日、コンパクトカー「マツダ2」の機種体系を見直し、装備内容の充実と選びやすさの向上を図りました。なかでもラインナップの頂点に位置付けられる最上級モデルの仕立ては、大きな見どころとなっています。【画像】超カッコイイ！ これがマツダの最新「ちいさい“4WD”高級車」です！ 画像で見る（48枚）マツダ2は「好きを探せる相棒」をコンセプトに掲げるコンパ