上質さを高めた“最上級グレード”とは

マツダは2025年11月20日、コンパクトカー「マツダ2」の機種体系を見直し、装備内容の充実と選びやすさの向上を図りました。

なかでもラインナップの頂点に位置付けられる最上級モデルの仕立ては、大きな見どころとなっています。

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マツダ2は「好きを探せる相棒」をコンセプトに掲げるコンパクトカーで、日常の移動をより豊かにする存在として進化を続けてきました。コンパクトなボディに洗練されたデザインと上質な走りを兼ね備え、幅広いユーザーから支持を集めています。

今回の機種体系変更では、人気装備の標準化を進めることで、選択のしやすさと装備の充実を両立。グレードごとの特徴がより明確になり、自分に合った1台を選びやすくなりました。

ラインナップは「15C II」「15 BD i Selection II」「15 SPORT II」などで構成されますが、従来から最上級グレードとして設定されているのが「15 SPORT＋」です。

この最上級モデルでは、専用の外装デザインが採用され、ブラックメッシュグリルや切削加工を施したアルミホイールによって、スポーティかつ上質な存在感を演出しています。

インテリアに目を向けると、質感の高さが際立ちます。ステアリングやシフトノブには本革巻きを採用し、ブラックレザーとスエードを組み合わせたシートが上質な空間を演出。さらに運転席には電動パワーシートを備えるなど、コンパクトカーの枠を超えた装備内容となっています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1550mm、ホイールベースは2570mmです。

ボディカラーは全5色を設定し、ブランドカラーである「ソウルレッドクリスタルメタリック」は依然として高い人気を誇ります。

また、安全装備も充実しており、先進安全技術「i-ACTIVSENSE」を幅広く採用。最上級モデルにはアダプティブLEDヘッドライトが設定され、夜間走行時の安心感を高めています。

パワートレインは、1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載し、予測型4WD「i-ACTIV AWD」との組み合わせも用意。WLTCモード燃費は18.1km／Lを実現しており、日常域での扱いやすさと優れた燃費性能を両立しています。

今回の改良では、ベースグレードから上級グレードまで装備の底上げが図られていますが、なかでも「15 SPORT＋」は、デザインや質感、装備の充実度において、シリーズの魅力を最も象徴する存在といえるでしょう。

なお、モータースポーツベース車「15MB」や助手席回転シート車などは従来通りの設定となっており、用途に応じた選択肢も引き続き用意されています。

マツダ2は、これまで培ってきた実用性に加え、“所有する満足感”という価値をさらに高めることで、コンパクトカーとしての新たな魅力を提示しています。

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価格（消費税込）は172万400円から250万1400円となっており、最上級モデル「15 SPORT＋（4WD）」は250万1400円に設定されています。コンパクトカーとしてはやや高めの価格帯ではあるものの、質感や装備の充実度を踏まえれば、それに見合う価値を備えた1台といえるでしょう。