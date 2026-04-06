俳優のチェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンが主演する韓国ドラマシリーズ『君がきらめく季節に』が3日最終回を迎え、韓国の放送局MBCのドラマ公式インスタグラムが6日までに更新された。【写真】チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、キスやハグショットTBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプ＆『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”として高い支持を