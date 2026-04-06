チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、キスやハグショット「最高のカップル」 韓国ドラマ『君がきらめく季節に』、“家族”＆“挙式”写真も
俳優のチェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンが主演する韓国ドラマシリーズ『君がきらめく季節に』が3日最終回を迎え、韓国の放送局MBCのドラマ公式インスタグラムが6日までに更新された。
【写真】チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、キスやハグショット
TBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプ＆『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”として高い支持を集める俳優のイ・ソンギョンが共演する同作は、世界的なアニメーションスタジオで一流アニメーターとして活躍する、夏のようにエネルギッシュで明るいチャンと、ある出来事をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナーのハランが再会することで止まっていた時間が大きく動き出し、2人の人生が春の訪れのようにきらめくさまを描くハートフル・ラブロマンス。
ひとつ目の投稿では「寒い冬の後、私たちは暖かい春を迎えた。観る人に桜が華やかに咲きますように」のメッセージとともに、チェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンの手つなぎショットやキスシーン、イ・ミスク、ハン・ジヒョン、オ・イェジュとイ・ソンギョンの“家族ショット”を公開。イ・ミスクとカン・ソグの挙式風景や、各カップルショットもアップされている。
きのう5日に公開された投稿では「あなたたちの心の中で、すてきな思い出になりますように」のコメントとともに、チェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンのハグショットなどが投稿されている。
ファンからは「私の大好きなカップル」「幸せになろう」「もう見れないのは寂しいな」「2026年の名作でした」「最高のドラマと最高のカップル」と反響が集まっている。
日本では、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランドスターにて独占配信中。
【写真】チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、キスやハグショット
TBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプ＆『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”として高い支持を集める俳優のイ・ソンギョンが共演する同作は、世界的なアニメーションスタジオで一流アニメーターとして活躍する、夏のようにエネルギッシュで明るいチャンと、ある出来事をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナーのハランが再会することで止まっていた時間が大きく動き出し、2人の人生が春の訪れのようにきらめくさまを描くハートフル・ラブロマンス。
きのう5日に公開された投稿では「あなたたちの心の中で、すてきな思い出になりますように」のコメントとともに、チェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンのハグショットなどが投稿されている。
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