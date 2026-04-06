▲『Are You Red.Y?』通常盤Ryosuke Yamadaが自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）を2026年5月20日(水)にリリースする。このたび、各形態のジャケットビジュアルが公開となった。今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、一人のアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多彩な魅力を感じられる1枚に。シングル「Blue N