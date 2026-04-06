新東名の全線開通は2028年度以降へ。最後の未開通区間を阻む高松トンネルの現状神奈川県と静岡県を結ぶ新東名高速道路の全線開通時期が、令和9年度（2027年度）から令和10年度（2028年度）以降へ見直されています。2025年11月に開催された連絡調整会議で公表されたもので、唯一の未開通区間である「新秦野IC-新御殿場IC」にある高松トンネルにおける難工事が主な要因です。【画像】「ええぇぇ…」 すごい…これが「新東名の現