経営者が会社を売却する際、会社の買主から「役員退職慰労金」を受け取ることが一般的です。ところが、受け取る段になると支給を拒否されたり、大幅に減額されたりするM&Aトラブルが起きることがあります。具体的な事例と回避策を見ていきます。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。M&A契約書に規定があるのに「役員退職慰労金」が支払われない中小企業のM&Aでは、売