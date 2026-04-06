元「モーニング娘。」の北川莉央（22）が4月1日にテレビ東京へ入社。アナウンサー職に就くとみられる。2019年に15期メンバーとしてグループに加入。昨年4月に自身のSNSトラブルで活動を休止、復帰を果たせないまま芸能界を引退していた。和久田麻由子vs岩田絵里奈 "女子アナサバイバル”の勝者はどちらに？「昨年12月27日には卒業ソロ公演を開催。グループとしての卒業公演がかなわず、初のソロ形式でした。終了後にはSNSにメン